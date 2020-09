Ventimiglia, week end di ripresa gare per gli Arcieri 5 Stelle

Ventimiglia. Il week end di gare ha visto il positivo ritorno alle competizioni per gli Arcieri 5 Stelle impegnati domenica 20 settembre in due competizioni una in Lombardia, l’ultima dell’anno all’aperto, a Montesegale e l’altra, la prima indoor, a Imperia. Tutto sommato una buona ripresa dopo il lungo periodo di interruzione.

A Montesegale erano impegnati Emanuele Gibaldo, giunto secondo tra i master arco olimpico, vincitore tra le squadre seniores con i compagni Piero Merlone e Aldo Zuffi. Nella gara di Imperia hanno gareggiato Federica Naso Vincitrice tra le allieve, Lucia Elena seconda tra le ragazze, e tra gli allievi Garino Alessandro terzo e Garino Filippo quarto. Inoltre hanno esordito nelle competizioni arceristiche Elena Pasqualino e Naso Giovanni.

Gli Arcieri 5 Stelle stanno ancora cercando una sistemazione in palestra nel comprensorio albenganese in quanto con le restrizioni Covid non hanno ancora ricevuto conferme su dove potranno allenarsi. Al momento, sfruttando il clima mite, si allenano ancora sul campo da calcio di Cisano Sul Neva grazie alla grande collaborazione dell’amministrazione comunale. Prossimo impegno indoor sempre ad Imperna il 10-11 ottobre.