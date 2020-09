Ventimiglia. Una donna sorpresa dalle doglie durante la notte è stata accompagnata all’ospedale a bordo di un loro un mezzo dai vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

La partoriente, vive, infatti, alla Mortola in una zona non raggiungibile dall’ambulanza. I pompieri sono, dunque, intervenuti ed hanno accompagnato la signora in ospedale.