Ventimiglia, sponsorizzazione a “Circonomia 2020”. Le precisazioni della Coop. Erica

Ventimiglia. La cooperativa E.r.i.c.a., che ha redatto il capitolato d’appalto da 90 milioni di euro per la gestione comprensoriale dei rifiuti, precisa che «L’evento Circonomia 2020 è stato sponsorizzato dalla società Egea Commerciale Srl, che è società diversa e distinta dalla Egea Ambiente Srl».

“Circonomia 2020” vedeva tra gli organizzatori la stessa Coop Erica, come si evince dalla locandina dell’evento che riporta, tra gli sponsor, il nome della società Egea Ambiente (che ha partecipato poi alla gara d’appalto) e non Egea Commerciale. Questo il motivo per cui Riviera24 aveva riportato la notizia.

La locandina