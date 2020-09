Ventimiglia, sospesa per 10 giorni la licenza di un kebab. L’attività: «Adiremo le vie giudiziarie ritenute più opportune»

Ventimiglia. La società “SILVER CHICK,S snc” afferma: «Prendiamo atto di quanto contenuto negli articoli usciti nella giornata di ieri a seguito della sospensione per 10 giorni di attività di somministrazione e bevande, rilevandone i contenuti distorti e non corretti.

In particolare, evidenziamo come adiremo le vie giudiziarie ritenute più opportune a tutela della nostra attività, la quale sta subendo continui controlli su “ogni fronte”, cosa che non avviene per altri esercizi commerciali, nelle nostre stesse condizioni. Ciò evidenzia una disparità di trattamento. Abbiamo le prove di ciò che sosteniamo.

In particolare, la Silver Chick,s ci tiene a sottolineare come la presunta rissa intervenuta all’esterno del locale sia un evento del tutto occasionale e che non ha causato alcun pericolo per nessuno ed i frequentatori del nostro locale sono gli stessi che si possono incontrare in altri esercizi commerciali di Ventimiglia».

Sottolinea ancora la SILVER CHICK,S che«il precedente provvedimento di sospensione di 5 giorni non è determinato da tumulti ed è stato impugnato al T.A.R. Liguria, ed è ancora pendente».

Il legale, abogado Enrico Amalberti conferma: «Sto valutando i presupposti per opporci al provvedimento notificato».