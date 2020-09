Ventimiglia, scuola al tempo del Covid: per le Biancheri arrivano tre tende da 46mila euro

Ventimiglia. Tre tendostrutture verranno installate nel cortile delle scuole Bianchieri per ospitare altrettante classi in modo da garantire il distanziamento degli alunni. A richiedere una soluzione per dividere gli studenti, in modo da rispettare le disposizioni anti Covid-19, è stato il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Biancheri”.

A questo punto, vista l’esigenza di contenere possibili contagi da Coronavirus, tutelando ragazzi e docenti, il Comune non ha potuto far altro che mettere mano al portafoglio: affittare le tre tende costerà alle casse comunali 46.262,40 euro.

Le tre strutture, che ospiteranno in totale circa 65 alunni, saranno dotate di tutti gli accessori necessari: riscaldamento/raffreddamento, impianto luci anche d’emergenza e ampi spazi laterali apribili per assicurare la corretta areazione. A fornirle sarà la ditta Pubblifest di Forlì, con sede in via Galvani, 13.

Le tendostrutture fornite presentano le seguenti caratteristiche: 12 x 4 metri, complete di teli tetto e laterali scorrevoli in PVC bianco ignifugo classe 2 (teli laterali finestrati all’inglese), zavorre per ancoraggio al suolo; illuminazione realizzata con plafoniere elettriche, in parte di emergenza; pavimentazione realizzata con pedane autobloccanti in legno trattato con materiale ignifugante; riscaldamento/raffreddamento realizzato con quattro colonnine di condizionamento.

Il prezzo dell’affitto delle strutture è compreso di trasporto, posa in opera, allestimento e successivo ritiro.