Ventimiglia. Questa mattina, il gruppo Alternativa Intemelia, continuando l’iniziativa lanciata a fine luglio, #NORUMENTA, si è recato con due mezzi nei pressi dell’antica via romana Iulia Augusta, dove è stata scoperta una discarica a cielo aperto con barili di olio esausto lungo il sentiero.

Chi è intervenuto è fortunatamente riuscito a travasare i 450 litri circa di olio esausto (tutto il contenuto dei barili) all’interno di appositi bidoni, per poi portare quest’ultime in discarica alla Docks Lanterna di Bevera, smaltendo così secondo le norme vigenti l’olio.

«Questo angolo di degrado viene segnalato da anni dai cittadini ventimigliesi ed anche Arpal ne è a conoscenza, ma nessuna amministrazione ventimigliese e mai intervenuta, per risolvere questo annoso problema – fanno sapere quelli di Alternativa Intemelia – Siamo felici di aver reso fruibile e dato nuovamente dignità a questo itinerario meraviglioso, un angolo paradisiaco come la Iulia Augusta dovrebbe essere reso fruibile h24, diventando un biglietto da visita in ambito turistico ma soprattutto un luogo vivibile e sano per tutta la comunità intemelia»