Ventimiglia. Riaperta questa mattina la scuola Cavour nel centro storico della Città di Confine dopo i lavori eseguiti nei mesi estivi.

Chiusa nel 2018 dall’ex sindaco Enrico Ioculano perché dichiarata inagibile per problemi legati ai controsoffitti, la scuola ha riaperto oggi le porte agli alunni.

La riapertura del plesso scolastico del centro storico, era stata ampiamente sostenuta dalla lista civica Ventimiglia nel Cuore, che in campagna elettorale ne aveva fatto il suo cavallo di battaglia. Un progetto del valore di circa 400mila euro che ha permesso la realizzazione di una struttura a norma e sicura con neon che sanificheranno la scuola proprio come avviene nelle sale operatorie.

«Volevamo dare una risposta ai ragazzi del centro storico. Diamo una possibilità in più alle famiglie del centro storico – dichiara il sindaco Gaetano Scullino – La scuola è completamente ristrutturata e messa in sicurezza. Abbiamo aggiunto anche tutto l’arredamento. Le aule sono talmente ampie che c’è la distanza di un metro. I bambini possono venire a fare lezione in massima sicurezza. Una delle promesse è stata mantenuta».