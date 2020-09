Ventimiglia, perdita di acqua in via Publio Cornelio Tacito: intervento dei vigili del fuoco

Ventimiglia. Nel corso della notte appena trascorsa i vigili del fuoco sono interventi in via Publio Cornelio Tacito nella Città di confine a causa di una consistente perdita d’acqua per lo scoppio di un tubo dell’acquedotto.

La copiosa fuoriuscita d’acqua ha interessato anche la cassa continua di un supermercato, l’Ok Market. I tecnici dell’Aiga hanno provveduto a mettere in sicurezza la condotta.