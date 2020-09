Ventimiglia. E’ stato celebrato nel pomeriggio il matrimonio tra il deputato della Lega Flavio Di Muro, 34 anni, e la sua Elisa De Leo, 37 anni, impiegata in Confcommercio Imperia.

Un matrimonio atteso, quello della coppia, soprattutto dopo che la proposta di matrimonio fatta da Flavio ad Elisa era rimbalzata su tutti i giornali: l’onorevole, infatti, il 28 novembre 2019 aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo direttamente nell’aula di Montecitorio, prendendo la parola in Parlamento.

«Noi uomini istituzionali siamo sempre presi nella gestione delle emergenze, ne è una dimostrazione questo provvedimento, siamo quotidianamente impegnati in dibattiti politici e quando torniamo nel weekend sul territorio cerchiamo di raccogliere le istanze che la gente che ci ha votato ci permette di portare all’attenzione del parlamento – aveva esordito Di Muro – .Vede, Presidente, in tutta questa attività che facciamo tutti i giorni noi tralasciamo i veri valori, tralasciamo le persone che ci vogliono bene, tralasciamo le persone che amiamo. Mi spiace interrompere così i lavori di questa seduta, ma abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per la vita di un uomo. Questo per me non è un giorno come tutti, è un giorno speciale. Presidente non mi rivolgo a lei ma in tribuna per dire (si china a prendere l’anello, ndr): Elisa, mi vuoi sposare?».

Oggi il “Sì, lo voglio” celebrato con le famiglie, gli amici e l’amministrazione comunale di Ventimiglia.

Auguri agli sposi Flavio ed Elisa dalla redazione di Riviera24.it.

[Foto pubblicate dal presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Andrea Spinosi]