Ventimiglia, Martinetto e Borella puliscono strada per Villatella

Ventimiglia. Dove non arrivano le maestranze comunali, ci pensano i volontari. E’ il caso della pulizia della strada che conduce alla frazione di Villatella, dove alcuni massi del costone roccioso adiacente alla carreggiata si erano distaccati, finendo sull’asfalto e rischiando di provocare incidenti.

A segnalare il pericolo, nel mese di luglio, era stata una residente che, dopo giorni di attesa senza risposta è tornata a lamentare il problema sui social. A questo punto, a decidere di intervenire celermente sono stati Domenico “Nico” Martinetto, fondatore di Ventimiglia nel Cuore, ed Emanuele Borella, amministratore del gruppo Facebook “Ventimiglia Consiglia“, nato proprio allo scopo di segnalare problemi da sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale.

Carriola e ramazza alla mano, i due uomini si sono recati a Villatella e hanno ripristinato la frana in un paio d’ore di lavoro gratuito, svolto per fare un servizio alla comunità. «Non vogliamo di certo sostituirci all’amministrazione e alle maestranze comunali – dichiara Martinetto – Ma vogliamo bene a Ventimiglia e, se serve, per la nostra città ci siamo sempre, indipendentemente da chi governa».

A ringraziarli per il loro lavoro è stato direttamente il sindaco Gaetano Scullino.