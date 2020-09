Ventimiglia, mantenere pubblico l’asilo nido “L’Aquilone”. La questione in consiglio comunale

Ventimiglia. Non ci sarà solo il bilancio e il documento unico di previsione tra i tempi trattati nel prossimo consiglio comunale. L’assise , convocata per il prossimo 17 settembre al palazzo civico di Piazza delle Libertà, tratterà anche dei servizi all’infanzia.

Lo farà con un’interrogazione portata da 6 consiglieri, chèechiederò all’amministrazione Scullino di impegnarsi per mantenere la gestione in capo al Comune, dell’asilo nido “L’Aquilone“. L’appuntamento è per giovedì alle 20.30 nella sala consiliare del municipio.