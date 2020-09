Ventimiglia. Sandu Koblos, 46 anni, impiegato come lavapiatti presso il ristorante “Pallanca” di Trucco è stato dato per scomparso da un suo collega di lavoro che da circa una settimana non ha più sue notizie. L’uomo, che lavorava da un paio di mesi presso il ristorante non ha lasciato alcuna traccia e sembra non rispondere ai messaggi, per questo ne è stata denunciata la scomparsa.

Koblos, che viveva poco lontano dal ristorante, ha ritirato in banca lo stipendio di agosto, ma non ancora quello di settembre: è sparito prima che gli venisse erogato. I suoi datori di lavoro e colleghi sono preoccupati, anche perché il quarantaseienne non aveva mai manifestato la volontà di lasciare il posto di lavoro, con un contratto in regola che gli sarebbe stato rinnovato.

Foto 2 di 2



L’uomo è alto 1 metro e 70 centimetri circa, corporatura media, capelli castano brizzolati e occhi scuri. Indossava un abbigliamento sportivo di colore nero.

Chiunque avesse sue notizie può telefonare al numero di Claudio 3487924243 o contattare le forze dell’ordine.