Ventimiglia, Ioculano: «Buon compleanno SpazioZerosei! Un arricchimento per il nostro territorio»

Ventimiglia. «Buon compleanno SpazioZerosei! 22/09/2018- 22/09/2020. Due anni dall’apertura di questo spazio dedicato ai bambini e alle loro famiglie, creato per sostenere i genitori nel percorso di crescita dei figli. Un arricchimento per il nostro territorio che ho voluto realizzare durante il mio mandato come Sindaco di Ventimiglia.

È con soddisfazione che rilevo come in questi primi due anni di apertura siano stati numerosissimi i genitori che hanno usufruito di questa opportunità.

Rinnovo i miei complimenti al gruppo di lavoro per la sua grande professionalità e competenza, con l’augurio di una proficua continuazione del servizio sinora reso!» – commenta Enrico Ioculano, ex sindaco di Ventimiglia e neoeletto consigliere regionale.