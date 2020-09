Ventimiglia invasa dai cinghiali, l’interrogazione del consigliere Sismondini

Ventimiglia. Troppi cinghiali in città a Ventimiglia. A chiedere un intervento in merito alla presenza degli ungulati selvatici nella città di confine, è il consigliere comunale di opposizione Gabriele Sismondini che stamani ha protocollato un’interrogazione in Comune.

«Premesso che nell’ambito del centro abitato e delle zone residenziali al di fuori del centro stesso si verificano sempre più spesso avvistamenti di esemplari di ungulati selvatici, appartenenti soprattutto alla specie cinghiale (Sus scrofa) – si legge nel documento – Rilevato che la presenza ricorrente di tali animali selvatici nel centro abitato di Ventimiglia, ovvero la loro frequentazione delle strade, località, frazioni, argine e letto del fiume Roja e affluenti costituisce una fonte di pericolo permanente per la sicurezza della circolazione per l’incolumità delle persone, chiedo al sindaco di prendere seriamente in considerazione questo problema intensificando i controlli delle forze dell’ordine e sanzionando chiunque non rispetti le norme vigenti, per la salute e l’ incolumità dei cittadini di Ventimiglia».