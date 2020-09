Ventimiglia. Oggi a Ventimiglia si è svolto un incontro organizzato dagli amministratori dell’area intemelia con Marco Scajola. Presenti anche vari imprenditori locali.

Durante il meeting si è fatto il punto su quanto fatto in questa area di ponente grazie ai finanziamenti erogati dalla Regione Liguria tramite il Fondo Strategico e il Bando di rigenerazione urbana. Si è parlato anche della rilevanza e degli investimenti fatti per la pista ciclabile, strategica per tutto il territorio.

Gli intervenuti si sono confrontati anche sulle necessità per il rilancio economico di quest’area di Ponente, in particolare si è parlato di infrastrutture, che sono centrali nell’agenda dell’amministrazione Toti.