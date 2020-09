Ventimiglia, in via Roma l’inaugurazione del point elettorale di Mabel Riolfo

Ventimiglia. Entra nel vivo la campagna elettorale dell’avvocato e assessore ai servizi sociali scolastici ed educativi del Comune di Ventimiglia, Mabel Riolfo, candidata con la Lega alle elezioni regionali.

Domenica 6 settembre, a partire dalle 12, si terrà l’inaugurazione del point sito in via Roma (angolo Via Carso, ex edicola) alla presenza di importantissimi esponenti del partito quali l’On. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati; l’On. Edoardo Rixi, responsabile regionale del Carroccio; l’On. Flavio Di Muro, responsabile provinciale della Lega.

La cittadinanza è cordialmente invitata e agli ospiti sarà offerto un piccolo rinfresco. Si ricorda di recarsi muniti di mascherina.