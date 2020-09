Ventimiglia. L’amministrazione comunale ha dato il via oggi ad un intervento di sfalcio erba e taglio di piante erbacee, arbustive e arbore infestanti nonché di rimozione del legname dalle pile della Passerella “Squarciafichi”al fine di risolvere diverse problematiche insistenti alla foce del fiume Roya.

L’operazione di bonifica, svolta nel rispetto dell’ambiente, della flora e della fauna, riguarda la zona compresa tra il Ponte Cassini/Doria e la Foce fiume Roya; detta area è infatti interessata da una grave infestazione di ratti e per i quali occorre intervenire precocemente con interventi mirati di derattizzazione e, prima della pulizia, non attuabili per via della folta vegetazione.

La zona è inoltre oggetto giornaliero di presenza di migranti i quali, complice la protezione naturale che la vegetazione fornisce, si celano nella stessa dove stazionano, dormono e espletano i propri bisogni contribuendo in tal modo ad aumentare le problematiche igienico sanitare e derivanti da tali atteggiamenti.

Anche le pile a sostegno della Passerella “Squarciafichi” sono state oggetto di pulizia integrale in quanto oggetto di deposito di detriti vegetali inerti accatastatesi a seguito delle diverse piene verificatesi lo scorso inverno e che, se non rimosse, oltre a determinare un incremento della spinta delle acque sulla struttura avrebbero portato ad una riduzione delle luci delle arcate con situazione, se non risolta, di potenziale pericolo in caso di nuovi eventi alluvionali.

Il lavoro è stato assegnato, previa acquisizione di diversi preventivi a ditte specializzate nel settore, alla Docks Lanterna Spa al costo di 4 mila euro più iva.