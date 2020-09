Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino, ospite di Primocanale, stava rispondendo alle domande della giornalista Alessandra Boero sulla sicurezza e il rispetto delle normi anti-Covid a Ventimiglia quando gli è stata rubata la giacca. E’ successo tutto in diretta, nel pieno centro della città di frontiera intorno a mezzogiorno. Il primo cittadino aveva appoggiato il giaccone, con la fascia tricolore da sindaco in tasca, su una panchina poco distante dalle telecamere: è bastato un attimo di distrazione per non trovare più il soprabito lì dove l’aveva lasciato.

«Ero appena tornato dall’insediamento del nuovo parroco a La Turbie, dove ero andato in veste ufficiale e per questo avevo la fascia tricolore – spiega Scullino – Ho appoggiato la giacca per l’intervista sulla panchina davanti a noi, che fino a poco prima era occupata dai microfoni e dalle telecamere della troupe. Quando mi sono girato non c’era più la mia giacca».

https://www.facebook.com/watch/?v=819003895504910&extid=x0oDk5I5JQsL7YLf