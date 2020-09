Ventimiglia, “guerra” tra Teknoservice e De Vizia Transfer: sospesa la gara da 90 milioni

Ventimiglia. E’ “congelata” la gara d’appalto da 90milioni di euro per l’aggiudicazione della gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana nei diciotto comuni del comprensorio intemelio. A sospendere la procedura di apertura delle quattro offerte pervenute è stata la commissione giudicante.

A determinare lo stop forzato nell’iter burocratico per l’assegnazione dell’appalto è stata la situazione di blocco che si è venuta a creare a causa della corposa presentazione di dossier, l’uno in danno dell’altra, da parte di due delle ditte partecipanti: la De.Vizia Transfer, che ha presentato un’offerta insieme Urbaser S.a, e la Teknoservice.

Se da una parte la Teknoservice imputa alla concorrente omesse dichiarazioni in sede di presentazione dell’offerta, procedimenti pendenti in materia di riciclaggio e frode in pubbliche forniture; dall’altra la De.Vizia parla di rescissioni in danno che produrrebbero situazioni di inaffidabilità professionale.

Una guerra di carte bollate per la quale la commissione, che ha consultato un legale per avere un parare in merito, vuole vederci chiaro.