Ventimiglia. Un gruppo formato da circa sette cinghiali ha dato spettacolo ieri alla foce del fiume Roja, nell’area sottostante la passerella Squarciafichi. Gli ungulati, per nulla intimoriti dalla presenza dell’uomo, erano in cerca di cibo. Qualche esemplare si è anche spinto in acqua: il tutto sotto gli occhi di numerosi spettatori.

Sono sempre più numerose le incursioni cittadine dei suini selvatici, ormai di casa anche lungo la costa.