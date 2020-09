Ventimiglia, giovedì i funerali di Domenico “Mimmo” Cammareri

Ventimiglia. Avranno luogo alle 15 di giovedì 3 settembre, presso la chiesa di San Nicola da Tolentino in via Roma, a Ventimiglia, i funerali di Domenico Cammareri, per tutti “Mimmo”, 64 anni, stroncato da un infarto ieri pomeriggio mentre si trovava ad Arma di Taggia.

Conosciuto e benvoluto da tantissime persone, Mimmo ha lavorato per 27 anni per la Docks Lanterna a Bordighera dove da semplice operaio, grazie al suo essere corretto e instancabile, è salito di ruolo fino a diventare capo del servizio di igiene urbana cittadino.

Cammareri non era stimato solo al lavoro, ma anche come allenatore di calcio. Tifoso del Milan, per decenni aveva insegnato le regole del gioco e della vita a tanti bambini e ragazzi che frequentavano il Ventimiglia Calcio.

Decine i messaggi di cordoglio per l’uomo: sono arrivati dalle società sportive, ma anche dai colleghi, dagli amici e dai simpatizzanti della Lega, partito tra le cui file militava lo stesso Mimmo, e dalla segreteria ventimigliese di Fratelli d’Italia.