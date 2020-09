Ventimiglia, frana di via Bandette. Comune addebita lavori a condominio

Ventimiglia. Al condominio Siestro verranno addebitati dal Comune i lavori per la messa in sicurezza del movimento franoso che lo scorso 15 novembre ha interessato via Bandette, strada privata ad uso pubblico sita a Ventimiglia.

La decisione è stata presa in quanto i proprietari del condominio non hanno rispettato l’ordinanza emanata a tutela della pubblica incolumità che intimava loro «di mettere in sicurezza il fronte del costone per ripristinare la viabilità su via Bandette».

Dopo due sopralluoghi compiuti dalla polizia locale che hanno accertato l’inottemperanza dei proprietari del condominio, «considerato che nuovi eventi metereologici potrebbero dare impulso a possibili ulteriori smottamenti e vista la permanenza della situazione di pericolo e l’urgenza di intervento al fine di preservare l’incolumità pubblica e garantire il transito dei veicoli in sicurezza», l’amministrazione comunale ha deciso di dare avvio ai lavori per un importo di 31.500,83 euro che verranno poi addebitati ai privati.