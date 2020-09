Ventimiglia, detenzione illegale di munizioni: indagato 51enne

Ventimiglia. In casa, nascoste nell’incavo del muro della cantina della propria abitazione in via Appia, aveva nascosto una scatola contenente 24 cartucce calibro 38 di marca Hirtenberger: questo il motivo per cui un 51enne originario di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ma residente a Ventimiglia, è stato indagato dagli agenti del commissariato di polizia della città di confine che hanno trovato i proiettili.

L’uomo è stati indagato con l’accusa di detenzione illegale di munizioni. Lo difende l’avvocato Davide Condrò.