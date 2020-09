Ventimiglia, dal 1 ottobre scatta l’obbligo di indossare la mascherina. L’ordinanza del sindaco

Ventimiglia. Sarà obbligatorio a partire dalle 14 di domani, giovedì 1 ottobre, fino alle 24 del 30 novembre 2020, l’utilizzo della mascherina sul territorio comunale. L’ordinanza, firmata oggi dal sindaco Gaetano Scullino, è rivolta «a tutte le persone residenti, non residenti e anche ai non cittadini italiani» e ha lo scopo di contrastare la diffusione di Covid-19.

L’obbligo, si legge nel documento, è quello «di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblici, e nei luoghi pubblici all’aperto (quindi lungo le strade, piazze e aree cittadine, compreso durante il passeggio e le attività di svago) e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fermo restando e compatibilmente con quanto previsto dalle allegate Linee guida per le attività economiche e non economiche ivi disciplinate».

Non saranno obbligati a indossare la mascherina: «i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; coloro che svolgono un’attività sportiva o motoria intensa (corsa, bicicletta e altri sport) a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima e tutti coloro che sono stati espressamente esonerati da prescrizione medica. Si è altresì dispensati dall’utilizzo della mascherina solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi purché non in presenza di altre persone».

Potranno essere utilizzate sia mascherine monouso che lavabili, anche auto-prodotte, «in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso».

Il testo dell’ordinanza in versione pdf: ordinanza Ventimiglia