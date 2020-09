Ventimiglia, concorso da geometra: la replica del sindaco Scullino al Pd

Ventimiglia. Immediata replica di Scullino alle dichiarazioni del PD ventimigliese sulla procedura per l’assunzione di un geometra.

«Non ho seguito, naturalmente, le procedure dei concorsi, sono atti esclusivamente gestionali di competenza degli uffici comunali e non della politica. Sono stati seguiti dal segretario generale e dall’ufficio risorse umane. Sono tranquillo, avranno sicuramente seguito tutte le procedure previste, non ho dubbi. Vedrò l’interrogazione dei consiglieri di opposizione e seguirà risposta degli uffici.

Le uscite del Pd sono la solita propaganda elettorale essendo le regionali alle porte e hanno bisogno di cercare visibilità. Credo che sia noto a tutti, forse anche anche ai rappresentanti della sinistra che le assunzioni sono fatte su concorso pubblico, non su invito, e quindi possono partecipare tutti coloro che hanno i requisiti. Le varie prove sono condotta da una commissione di tecnici, sinceramente non so neanche esattamente chi ne facesse parte anche perché i concorsi erano diversi e quindi vi erano diverse commissioni.

La politica con le assunzioni non c’entra nulla. Se oltre a dimostrare la loro bassezza di stile, nella speranza di prendere qualche voto in più, ritengono che ci siano illegittimità si rivolgano nelle sedi opportune, sappiamo che è il loro modo di fare politica. Mi dispiace questa pochezza, quando mi chiedono ad esempio, e succede spesso, che lavoro svolge il capo dell’opposizione del Pd rispondo che non lo so e che non mi interessa. Io faccio politica e amministro, non sono invidioso di nessuno, non faccio l’investigatore, non spargo fango o faccio illazioni e credo che ciascuno di noi dopo aver assunto le decisioni che ritieni migliori debba anche assumersi le conseguenti responsabilità dei propri comportamenti» – dichiara il sindaco Gaetano Scullino.