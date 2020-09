Ventimiglia, concorso da geometra bandito dal Comune: l’interrogazione urgente del Pd

Ventimiglia. In merito al concorso da geometra, recentemente bandito dal Comune, il circolo Pd di Ventimiglia chiede alla Giunta di chiarire alcune evidenti lacune riguardanti la procedura adottata.

«I nostri consiglieri comunali hanno infatti presentato un’interrogazione urgente, per ottenere le opportune delucidazioni, considerato che il concorso indetto prevedeva un’assunzione a tempo indeterminato» – fa sapere il circolo Pd di Ventimiglia.

Ecco il testo dell’interrogazione:

«Al Presidente del Consiglio comunale,

Andrea Spinosi

Al Sig. Sindaco del Comune di Ventimiglia,

Gaetano Scullino

INTERROGAZIONE URGENTE

Visto il DLGS 33/2013, cd Codice della Trasparenza;

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), approvato con DGC 24/2020;

Visto il Bando di Concorso per Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Tecnico – Geometra – a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato il 17/02/2020, svoltosi in data 20 e 21 luglio per le prove scritte e in data 11 agosto per le prove orali;

Visto il regolamento dei concorsi vigente del Comune, art.34, per cui “Il presidente della commissione è di norma individuato nel Dirigente responsabile della struttura nella quale è collocato il posto da ricoprire”;

Premesso che tra gli obblighi previsti dal Codice della Trasparenza e dal PTPCT, è obbligatoria la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”:

– dei criteri di valutazione adottati dalla commissione, PRIMA che le prove vengano svolte;

– dell’elenco dei candidati ammessi;

– del calendario delle prove d’esame;

– delle tracce delle prove sottoposte ai candidati, estratte e non estratte.

Preso atto che tra gli atti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” relativi a tale procedura, alla data del 03/09/2020 sono esclusivamente pubblicati i seguenti file pdf:

“Bando” – “Domanda” – “Nomina Commissione” – “Ammessi alla prova orale” – “Graduatoria finale”.

Accertato che, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, alla data del 03/09/2020:

1. Non è pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova scritta;

2. Non è pubblicato il calendario delle prove d’esame;

3. Non sono pubblicati i criteri di valutazione delle prove, da pubblicare prima dello svolgimento;

4. Non sono presenti le tracce delle prove scritte, svolte da oltre un mese, né le tracce delle prove orali, svolte l’11 agosto.

Le suddette circostanze sono provate da videoregistrazione eseguita in data 03/09/2020 durante la quale si illustra il percorso di ricerca delle sovraesposta documentazione nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Preso atto che solo i documenti ai punti 1 e 2 con notevole difficoltà e dopo lunga ricerca sono stati rintracciati nella sezione “archivio notizie”, e comunque al di fuori della sezione “Amministrazione trasparente” a cui DLGS 33/2013 e il PTPCT rimandano senza possibilità di deroga per la pubblicazione di tutte le vicende relative ai bandi di concorso;

Considerato che la mancata pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” del calendario delle prove ne ha impedito la conoscenza a tutti gli iscritti, come dimostra la inusuale la differenza tra ammessi (15) ed effettivi partecipanti (solo 4, il 25%);

Considerato che i partecipanti ai concorsi devono per legge trovare nella sezione “amministrazione trasparente” tutte gli avvisi riguardanti la procedura concorsuale, ed è illegittimo pretendere che rintraccino gli avvisi tra le decine di pagine dei siti di ogni amministrazione;

Considerato che la mancata pubblicazione obbligatoria dei criteri di valutazione delle prove può aver inciso sulla preparazione dei candidati, che non hanno avuto conoscenza in anticipo degli elementi di apprezzamento della commissione;

Considerato che la mancata tempestiva pubblicazione delle tracce delle prove scritte (già trascorso invano oltre un mese, con svolgimento delle prove orali nel frattempo) costituisce grave violazione del PTPCT;

INTERROGA il Sindaco:

1. Sul motivo per cui gli atti del concorso non sono stati pubblicati secondo il Codice della trasparenza nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”;

2. Sul motivo per cui ad oggi non si conoscono i criteri di valutazione della commissione, da pubblicare prima dello svolgimento delle prove;

3. Sul motivo per cui ad oggi non si conoscono le tracce delle prove scritte, nonostante sia passato oltre un mese;

4. Sul motivo per cui ad oggi non si conoscono le tracce delle prove orali;

5. Sul motivo per cui l’Amministrazione si è discostata dalla norma dell’art.34 del Regolamento dei concorsi che affida al Dirigente la presidenza della commissione, senza neanche citarne i motivi a giustificazione nella determina di nomina delle commissione;

6. Sull’opportunità di valutare la legittimità della procedura nonostante le palesi violazioni del Codice della Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

I sottoscritti consiglieri comunali:

Ioculano Enrico, Partito Democratico

De Leo Domenico, Partito Democratico

Leuzzi Federica, Partito Democratico».