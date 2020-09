Ventimiglia. Dopo i lavori eseguiti nei mesi estivi, è pronta a riapre la scuola Cavour nel centro storico di Ventimiglia. Chiusa nel 2018 dall’ex sindaco Enrico Ioculano perché dichiarata inagibile per problemi legati ai controsoffitti, la scuola è ora pronta a riaprire le porte agli alunni il prossimo 14 settembre.

La riapertura del plesso scolastico del centro storico, era stata ampiamente sostenuta dalla lista civica Ventimiglia nel Cuore, che in campagna elettorale ne aveva fatto il suo cavallo di battaglia. «Gli attacchi di Ioculano, che definiva la nostra promessa di restituire la scuola, una “marchetta”, o “un alibi per le promesse elettorali di Martinetto” – dichiara oggi il gruppo civico che ha contributo alla vittoria del sindaco Gaetano Scullino – Sono stati ampiamente smontati dai fatti. Da lunedì, il centro storico e tutte le frazioni a ponente, potranno contare nuovamente sul plesso che ha visto transitare migliaia di ragazzi e che ancora tanti ne accoglierà, in attesa della nuova scuola».