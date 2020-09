Ventimiglia, buone notizie per la scuola di Latte: tutti negativi alunni e docenti. Ripartono le lezioni

Ventimiglia. Ripartono regolarmente, a partire da domani, le lezioni per le classi in quarantena dopo il caso di una docente risultata positiva al Covid-19. Docenti e alunni coinvolti sono risultati negativi ai tamponi effettuati e dunque possono tornare in classe dopo l’isolamento forzato.

«Gli insegnanti hanno applicato grande scrupolo e professionalità nel gestire le regole anticovid, dimostrando che questa battaglia si può vincere – scrive una mamma a nome dei genitori della scuola di Latte -. Da domani le classi in quarantena riprenderanno la scuola. I genitori, sollevati, ringraziano la scuola per l’attenzione con cui è stata protetta la salute degli scolari».