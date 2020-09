Ventimiglia. Incidente stamani in località Verrandi per una coppia di anziani a bordo di una Panda. Marito e moglie, ultrasettantenni, stavano andando in campagna quando l’uomo, alla guida dell’auto, ha perso il controllo del mezzo e la vettura è finita fuoristrada, cappottandosi.

I due anziani hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il personale sanitario del 118.

Ad avere la peggio nell’incidente è stata la donna, che ha riportato la sospetta frattura di un braccio.