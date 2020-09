Ventimiglia. In vista della prossima demolizione delle casette fatiscenti dell’Enel, site a Ventimiglia in corso Genova in prossimità del teatro romano, ha preso il via la campagna di prospezioni georadar a cura dell’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze della Terra, nella zona del piazzale attiguo alle rovine d’epoca romana.

Questo tipo di analisi, grazie a una convenzione tra l’ateneo pisano e la direzione regionale Musei della Liguria, ha l’obiettivo di verificare se sono presenti dei reperti sepolti prima dell’inizio dei lavori.