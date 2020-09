Ventimiglia, agente della polizia locale tamponato da auto: in ospedale

Ventimiglia. Un agente della polizia locale di Ventimiglia è rimasto ferito stamane, intorno alle 9, in via Roma in un incidente stradale. Il poliziotto, in sella allo scooter di servizio, aveva rallentato e poi frenato per far passare due pedoni, ma è stato tamponato dall’auto che lo seguiva.

L’agente, rimasto sempre vigile e cosciente, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

Accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.