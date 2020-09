Vendita deposito Rt di Corso Cavallotti, Pd Sanremo a Toti: «Ricordiamo che le promesse vanno mantenute»

Sanremo. «Le elezioni hanno premiato Toti e la sua coalizione e il PD Sanremese gli augura che faccia il meglio possibile per la Liguria, insieme con la nuova giunta e i consiglieri regionali, a cui ovviamente vanno i nostri complimenti per la loro elezione.

Oggi però è il 24 settembre e noi democratici ci ricordiamo e ricordiamo a chi legge che Toti è venuto il 31 agosto a Sanremo con l’assessore Marco Scaiola a incontrare il sindaco Biancheri e la sua amministrazione promettendo di comprare il deposito RT di Corso Cavallotti, contribuendo così da una parte a salvare la RT dal fallimento e dall’altra parte a consentire al comune di Sanremo di costruire una nuova scuola con i fondi governativi.

Insomma, un’operazione importante per la provincia – perché RT è fondamentale per il servizio pubblico dei trasporti in tutta la riviera – ma anche per Sanremo e il mondo della scuola. Dato che i media hanno annunciato tale impegno come cosa fatta, addirittura indicando la firma del protocollo il 22 di settembre ( guarda caso!) noi vorremmo limitarci a ricordare che le promesse vanno mantenute, perché solo così la politica riacquista credibilità.

Aspettiamo quindi con ansia di sapere che l’acquisto del deposito RT sia effettuato e che si dia corso alle promesse fatte in una sede comunale. Per ora abbiamo solo l’ennesima promessa fatta a ridosso delle elezioni, che – visto i numeri – ha fruttato sicuramente un bel po’ di voti a Toti da parte dell’amministrazione sanremese. Noi, invece, non ci stancheremo nei prossimi mesi di ricordare sia a Toti sia al plurivotato Marco Scajola che all’amministrazione comunale di dare corso agli impegni presi nei confronti degli elettori sanremesi» – afferma Marco Torre del Pd Sanremo.