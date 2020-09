Vallecrosia, tata positiva al Covid. Chiuso il nido “Piccoli Passi”

Ventimiglia. Il nido privato “Piccoli Passi” di Vallecrosia è stato chiuso dopo che una tata, venerdì scorso, è risultata lievemente positiva, anche se asintomatica, al Covid-19. Sono in corso gli accertamenti sulle altre tate e il sul personale della struttura, che verrà sottoposto a tampone, mentre i bimbi che erano affidati alla tata sono stati messi in quarantena a casa e stanno tutti bene.

Se gli esami daranno esito negativo, il nido dovrebbe riaprire il prossimo 5 ottobre.

Stamani si è svolta la sanificazione sia degli ambienti che ospitano il nido, che degli uffici comunali a fianco. Mentre questi ultimi sono stati riaperti subito dopo l’intervento sanificante, per l’asilo bisognerà attendere qualche giorno.

«Sono stato messo al corrente dai gestori del nido fin da subito – dichiara l’assessore alle scuole Pino Jerace -. Ringrazio il personale per la professionalità dimostrata e anche i genitori dei piccoli ospiti che hanno capito la situazione, dimostrando educazione e cortesia. La risposta dell’Asl è stata encomiabile: la macchina messa in moto per rispondere all’emergenza ha funzionato perfettamente».