Vallecrosia. Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio per una donna finita nel torrente Verbone con l’auto, una Fiat Panda, che stava guidando. E’ successo sulla Sp59, la strada che conduce a Perinaldo, nei pressi di “Novello Tende” a Vallecrosia . Stando a quanto ricostruito fino ad ora, la conducente, diretta verso San Biagio della Cima, si era fermata sul ciglio della strada quando è stata tamponata da uno scooterista che, probabilmente, non si era accorto che l’auto era ferma.

La donna ha perso il controllo del mezzo, che ha sfondato la ringhiera del piccolo ponte che sovrasta il fiume ed è finita nel torrente Verbone.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, la polizia locale di Vallecrosia, i carabinieri e un’ambulanza. La conducente è rimasta ferita in modo non grave e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo per accertamenti.