Vallecrosia, riparte l’attività del centro per il sostegno scolastico Don Lorenzo Milani

Vallecrosia. Con l’apertura delle ultime scuole sul territorio, riparte anche il servizio di doposcuola portato avanti dall’associazione Grazie Don Bosco all’interno dell’Opera Salesiana di Vallecrosia. Dopo la settimana di “Open Week” tenutasi dal 14 al 18 settembre in cui sono stati presentati i laboratori pratici, tenuti dei workshop su varie tematiche e condiviso con due momenti formativi a cura del dottor Marco Bianchetti, dottoressa Monica Borgogno e dottor Marco Magliano temi cari al mondo della scuola e di sostegno ai genitori, da oggi pomeriggio riparte il servizio di doposcuola.

Come gli scorsi anni il servizio sarà gestito in piccoli gruppi (1 operatore ogni 4 ragazzi) due ore per due volte a settimana, oppure un supporto individualizzato in base alle necessità anche per ripetizioni nelle singole materie. Non sarà tanto un fare i compiti, quanto un aiutare a capire i meccanismi per svolgere i compiti. Particolare attenzione verrà posta ai ragazzi con diagnosi DSA e BES sviluppando con loro un piano di studio idoneo ed individualizzato mirato a renderli autonomi nell’affrontare lo studio.

E’ importante che i ragazzi possano in piccoli gruppi condividere uno spazio in comune pur lavorando ciascuno sui propri compiti, perché dallo stare insieme nascono un confronto e uno scambio reciproco di esperienze, di soluzioni e di fatiche. Al doposcuola si cerca di favorire un percorso verso la consapevolezza da parte di ciascun ragazzo di quali siano le sue caratteristiche, i suoi punti di forza, gli strumenti e le strategie di cui ha bisogno.

Vi sono diverse proposte di pacchetti per lo studio:

– Pacchetto potenziamento: rivolto a ragazzi che hanno bisogno di un sostegno con uno studio guidato con attenzione alla costruzione di un metodo di studio e volto all’autonomia. Prevede un educatore per quattro ragazzi e sarà due volte a settimana per due ore.

– Pacchetto potenziamento e recupero: rivolto a ragazzi che hanno bisogno di un particolare aiuto in alcune materie e devono imparare a studiare. Prevede un educatore per quattro ragazzi e uno per un ragazzo due volte alla settimana per due ore più una volta a settimana per un’ora.

– Pacchetto recupero: rivolto a ragazzi che hanno bisogno di recuperare specifiche materie e argomenti. Prevede un insegnante per un ragazzo. L’orario è da concordare con la segreteria.

Per maggiori informazioni contattare l’Associazione Grazie Don Bosco APS allo 0184 254046 o scrivere a segreteria.grazie@gmail.com.