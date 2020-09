Vallecrosia, messa di requiem in memoria di Maria Rebecca Ballestra

Vallecrosia. Alla chiesa di San Rocco verrà celebrata una Santa Messa di Requiem in memoria di Maria Rebecca Ballestra. L’appuntamento sarà domenica 6 settembre alle 18.

Maria Rebecca Ballestra è mancata lo scorso agosto, portata via da un male infame che la tormentava da tempo, a soli 46 anni.

Interessata alle tematiche ambientali, aveva frequentato l’Accademia della Belle Arti di Firenze. Unendo la sua passione per la natura con gli studi, aveva partecipato a molti progetti, anche istituzioni: “Unimediamodern Genova”, “Echoes of the Void Project”, “Festival for the Earth”.