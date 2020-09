Vallecrosia. In uno dei periodi più difficili della nostra vita, il lockdown a causa dell’emergenza coronavirus, Enrico Ferrero, per gli amici “Ico“, ha postato su Facebook un diario quotidiano che racchiudeva riflessioni, informazioni scientificamente corrette, consigli e risposte a domande che i lettori dei suoi scritti gli hanno posto giorno dopo giorno fino alla fine della fase 1 della pandemia. Dalla raccolta di quei scritti giornalieri è nato il libro “2020 non è andato tutto bene: Diario quotidiano della pandemia”, integrato con alcune testimonianze dirette di persone ammalatesi di Covid-19.

«Perché un diario dei giorni più difficili della pandemia e perché questo titolo? La risposta è fin troppo semplice. Prima di tutto le cose non sono andate bene se non per pochi. Ciascuno ha vissuto i mesi da febbraio a giugno del 2020 in modo assai diverso. Tragico per chi ha visto andarsene familiari e amici senza nemmeno poterli salutare né da vivi né da morti. Pauroso per chi si è ammalato ed è dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale o a casa. Preoccupato per chi aveva un parente stretto ricoverato in una residenza per anziani in cui circolava il virus. Drammatico per chi ha perso il lavoro o ha dovuto sospendere la propria attività. Faticoso e a volte disperato per chi la malattia l’ha fronteggiata ogni giorno come medico o infermiere. Tutte queste cose le troverete raccontate qui, giorno dopo giorno. Il bisogno di informazioni scientificamente corrette e di parole rassicuranti ha dato vita a questo diario, arricchitosi con alcune importanti testimonianze di chi dalla pandemia è stato colpito direttamente, a volte in modo irreparabile» – spiega Ico Ferrero, che trascorre la sua vita tra Alpignano, Chieri e Vallecrosia. Lavora infatti come veterinario in un’azienda sanitaria locale piemontese ed è professore a contratto in materie giuridiche presso gli atenei di Torino e Milano.

Il diario, che racconta la pandemia giorno dopo giorno, ha un duplice obiettivo: ricordare questo periodo e raccogliere fondi per un’iniziativa benefica: «Il ricavato andrà interamente a favore delle vittime del coronavirus. Il libro è al momento in vendita solo su amazon.it e nelle librerie Giunti» – fa sapere Enrico Ferrero.