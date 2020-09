Vallebona, incontro con Alberto Pezzini in piazza dell’Oratorio

Vallebona. Si concludono gli appuntamenti estivi di ‘Ape in Fiore 2020 in Limited Edition’ domenica 13 settembre alle 18,15 in piazza dell’Oratorio, dove si terrà un incontro con lo scrittore, avvocato e giornalista sanremese, Alberto Pezzini.

«Si chiude domenica 13 settembre, con un altro evento targato Liber Theatrum, la fortunata Limited Edition 2020 dell’Ape in Fiore che ha visto il bel borgo di Vallebona assoluto protagonista di quest’estate con una serie di originali appuntamenti artistici e culturali» – fa sapere il sindaco di Vallebona, Roberta Guglielmi.

Appuntamento perciò nella bella e accogliente cornice di piazza dell’Oratorio, in pieno centro storico, dove Diego Marangon del Liber Theatrum, dopo avere già ospitato nel mese di agosto Sara Rattaro, intervisterà Alberto Pezzini per presentare il suo ultimo lavoro letterario: “Il Libraio”, un giallo acuto e vivace. L’ultimo lavoro dello scrittore, avvocato e giornalista sanremese arriva dopo una già nutrita serie di altre pubblicazioni: “Volevo fare l’avvocato”, “L’ombra della colpa”, “Mamma e papà non litigate”, “Ciao papà sono qui. La gioia di essere padre”, “Educazione nell’epoca dei social network”, “Lo scugnizzo e i gabbiani”, “Con gli occhi pieni di te” e “Viaggio nel Ponente ligure. Il confine sconosciuto. Cahier di viaggio”.

La trama. Un medico abbandonato dalla professione, una donna appassionata, una moglie troppo intraprendente, una città sonnolenta ma ribollente di passioni sotterranee. A Hermil, località del Ponente ligure, il dottor Gianni Prati ha aperto una rivendita di libri per intenditori. Nel suo passato esistono ombre che non vogliono lasciarlo vivere come si dovrebbe. La sua vita lo ha già messo alla prova. A contatto con i libri e il mare, il dottor Prati sembra aver trovato una dimensione finalmente coerente. Un giorno, un amico medico lo contatta. La moglie è morta in circostanze sospette. Gli chiede un aiuto che Gianni non gli può rifiutare. Di lì la sua vita si complicherà sempre di più. Le morti non giungono mai da sole. La catena dei sospetti diventerà pesantissima per il dottor Gianni Prati, libraio e uomo dalle mille vite.