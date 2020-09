Unione Sportiva Camporosso, Scarfò: «Il settore giovanile inizierà il 22 settembre»

Camporosso. L’Unione Sportiva Camporosso ha deciso le date per l’inizio delle attività del settore giovanile e Primi Calci.

«Se non ci saranno dei cambiamenti dovuti al Covid-19 la data è il 22 settembre». Lo annuncia la società sui social.

Ecco l’intervista al direttore del settore giovanile Daniele Scarfò:

– Sono passati ormai sei mesi dallo stop forzato, come pensi sia il ritorno in campo per i più giovani?

«Il ritorno non sarà semplice per l’emergenza Covid, che non molla la presa, ma siamo ottimisti e saremo ligi nel seguire il protocollo sanitario della federazione, ma abbiamo soprattutto la voglia di fare calcio».

– Avete già la data per l’inizio del settore giovanile e come vi state organizzando riguardo alle disposizioni Covid-19?

«Il nostro settore giovanile inizierà con i primi calci e la scuola calcio il 22 settembre e per quella data saremo pronti ad attuare il protocollo con il controllo della temperatura, le autocertificazioni, il percorso per accedere all’impianto, la pulizia e sanificazione degli spogliatoi e tutto quello che serve per la sicurezza dei nostri ragazzi.

Cose che abbiamo già iniziato a fare con la prima squadra e i nostri allievi 2005/06».

– Farete un incontro con i genitori?

«Gli incontri con i genitori li abbiamo già iniziati per spiegare a loro il protocollo e le regole da rispettare con l’emergenza Covid».

– La realizzazione del campo a 11 pensi possa portare più ragazzi nel settore vostro giovanile?

«Il presidente Demme crede molto in questo progetto e sta investendo per il futuro. Di sicuro il campo in erba sintetica metterà in luce il centro sportivo di Camporosso perché potrà offrire la possibilità di allenarsi su campo a 11, campo 7 e due campi a 5 in erba sintetica di ultima generazione. Ci sono idee e progetti per il futuro e noi del direttivo siamo fiduciosi di incrementare i numeri, ben consapevoli del duro lavoro a livello tecnico e organizzativo che si prospetta per il futuro».

