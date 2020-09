Unione Sportiva Camporosso, al via gli allenamenti dei 2009-10

Camporosso. Finalmente anche i ragazzi della leva 2009/10 iniziano la preparazione. Lo annuncia l’Unione Sportiva Camporosso sulla sua pagina Facebook.

«Lunedì 28 settembre alle 16.30 si raduneranno per il primo allenamento – fa sapere la società – È gradita la presenza di tutti i genitori in quanto verranno comunicate le modalità per lo svolgimento della stagione sportiva e tutte le indicazioni da seguire per il protocollo Covid-19. Forza ragazzi vi aspettiamo».

(Foto da pagina Facebook di Unione Sportiva Camporosso)