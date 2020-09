Una Ztl per l’accesso a scuola in sicurezza a Diano, il comandante Mistretta: «Esperimento riuscito»

Diano Marina. Buona la prima per la Ztl istituita dal comando della Polizia locale come prevenzione di eventuali assembramenti da parte dei ragazzi che si recano a scuola nel plesso di via Biancheri nella Città degli aranci.

«L’istituzione in via sperimentale per l’anno scolastico 2020/2021 di una Zona a traffico limitato in via Biancheri sarà in vigore dal 15 settembre fino al 10 giugno 2021. L’orario è dalle 7.45 alle 8.45, dal lunedì al venerdì a esclusione delle giornate nelle quali l’attività didattica risulta sospesa. L’esperimento di oggi, trattandosi di una giornata di mercato, quindi per la viabilità cittadina più complicata, direi che è andato bene. Il flusso dei ragazzi verso l’ingresso della scuola è stato molto più ordinato e insicurezza e non ci sono stati assembramenti», dichiara il comandante della Polizia municipale Franco Mistretta.

L’area interessata è il tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Petrarca e via Purgatorio, con deviazione del flusso veicolare nelle arterie stradali confluenti.

L’accesso è consentito ai veicoli di soccorso, ai veicoli titolari di passo carrabile, a quelli appositamente autorizzati, e/o già in sosta all’interno della zona indicata che dovranno, però, prestare la massima attenzione agli scolari, ai veicoli al servizio di persone invalide, allo scuolabus.