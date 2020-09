Bordighera. Una sedia comoda Vermeiren e una bilancia con altimetro Gima: sono i due presidi sanitari che sono stati donati questa mattina dall’associazione di volontariato oncologico NonSiamoSoli Onlus al reparto di Oncologia dell’ospedale Saint Charles della Città delle Palme.

«Mi sento di dire grazie, questa associazione è sicuramente un valore importantissimo della nostra società perché ci fa capire che l’aiuto e la collaborazione tra servizio sanitario regionale e tra la società civile deve avere questo punto di contatto fondamentale e un unico obiettivo ovvero offrire un miglior servizio ai cittadini – dichiara il direttore generale dell’Asl1 Imperiese Marco Damonte Prioli – . Arriviamo da un periodo difficile e attualmente stiamo vivendo una fase di ripresa della pandemia che ora è sotto controllo.

Il nostro impegno è quello di riuscire a restituire Oncologia, attualmente posizionato all’ospedale Saint Charles di Bordighera, nella sede di Sanremo, ci siamo lavorando insieme alla Regione, non è al livello di Sanremo, ma grazie a tutti i professionisti stiamo dando ai cittadini un servizio di qualità e queste donazioni rappresentano un grande aiuto nell’attività quotidiana dei nostri assistiti», ha concluso il direttore.

«Per noi la vicinanza con il volontariato è molto importante, lavoriamo tutti nella stessa direzione – afferma il direttore del dipartimento oncologico dell’Asl1 dottor Lazzaro Michele Repetto – . Oggi li ringraziamo per questi due presidi, ma la loro collaborazione è molto più ampia con il trasporto e la vicinanza ai pazienti. Contiamo di rientrare nella nostra realtà abituale a Sanremo in poco tempo, stiamo vivendo una situazione migliore per quanto riguarda il Covid rispetto a qualche mese fa e questo ha significato una ripresa delle attività che erano state sospese e dunque è aumentata la richiesta di prestazioni oncologiche. Questa poltrona e in particolare questa bilancia sono strumenti chiave nel day hospital di Oncologia perché sono strumenti di precisione che ci permettono di conoscere peso e altezza dei pazienti, elementi fondamentali per prescrivere le terapie più corrette».

Non solo un grande aiuto per i pazienti, ma anche per il personale del reparto, come spiega Monica Schellino, coordinatrice del personale infermieristico: «Questa sedia grazie alle sue ruote più grandi permette di fare meno fatica quando si spingono i pazienti, dunque grazie a nome del mio personale».

La NonSiamoSoli Onlus, con sede in piazza Cassini a Sanremo, conta un centinaio di iscritti e si occupa di assistenza e supporto psicologico alle famiglie e alle paziente oncologiche, oltre ad effettuare servizi di trasporto e sensibilizzazione alla prevenzione oncologica con giornate di educazione, come quella in programma il 10 ottobre a Bordighera: «Sarà una giornata dedicata alla prevenzione senologica aperta a tutte le donne che hanno urgenza di effettuare mammografia ed ecografia», spiega la fondatrice e presidente dell’associazione di volontariato oncologico Tiziana Guatta. Per chi fosse interessato può mandare una mail a info@nonsiamosoli.it.