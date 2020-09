Isolabona. Il Camping Delle Rose in Val Nervia è la risposta al quesito: quest’estate non finisce. Non finisce perché la stiamo vivendo

come una volta: piano, con attenzione ai particolari, con amore per i luoghi da scoprire, lontano dalla folla.

Quando la vacanza diventa vacanza responsabile, senza mettere da parte comodità e sicurezza, strutture come quella di Isolabona scrivono un’altra pagina di storia del turismo in Liguria occidentale. È di questi giorni, infatti, la conclusione dei lavori per la nuova area village.

Un vero e proprio borgo, dove però non si vedono cemento e incastri di case. È leggerezza, eleganza, comodità e soprattutto simbiosi con la Natura. Il Camping Village della Val Nervia conserva l’eredità dalla quasi secolare tradizione di una proposta vitale immersa nel verde.

E ora realizza un altro sogno per gli ospiti. Non solo un’area village con alloggi fino a cinque o sei posti letto, adatti a famiglie

numerose, a gruppi di amici o a famiglie che viaggiano insieme. Con doppi servizi, aria condizionata o riscaldamento, perché, in fondo, si può fare vacanza rurale anche in autunno ed oltre.

Tutte con un “coloniale” spazio anteriore a terrazza, con vista progressiva su viali erbosi, giochi d’acqua e di luce e palmizi che,

pian piano, cresceranno fino a rivaleggiare in altezza con il profilo dei pini marittimi e degli abeti. Si crea così un panorama nuovo che

spazia dalle alte cime delle Alpi liguri al chiarore diffuso verso la costa.

È il momento giusto per le vacanze di un’estate che non finisce, è il momento giusto per spendersi quel bonus vacanze ancora lì.

È il momento delle certezze. Il Camping Delle Rose le propone, tutte.

