Trofeo Città di Albenga, gara vinta da Giancarlo Bignoli di Diano Marina

Diano Marina. Giancarlo Bignoli di Diano Marina, domenica 13 settembre, vince la gara presso l’Asd Tiro a Volo Albenga, mentre il Trofeo Città di Albenga, una manifestazione sportiva che ha richiamato l’attenzione di molti tiratori provenienti da tutta la regione e anche dalle regioni limitrofe, è stato vinto dall’ingauno Pierluigi Mombelli.

Presenti per tutta la durata della manifestazione la campionessa mondiale e azzurra Silvana Stanco che ha scelto l’impianto di Albenga per i suoi allenamenti ufficiali prima delle grandi manifestazioni continentali. Era stata convocata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, rimandate al prossimo anno causa Covid-19.