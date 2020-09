Tre nuovi giovani calciatori tra le fila dell’Imperia

Imperia. L’Asd Imperia è lieta di comunicare l’inserimento di tre nuovi giovani calciatori nella rosa.

Pietro Filippo Luisi, difensore classe 2003 ex Savona, Ricard Kacellari, centrocampista classe 2003 ex Savona, e Luca Travella, centrocampista classe 2002 ex Taggia Calcio.

Tutta la società Asd Imperia rivolge un caloroso benvenuto augurando buon lavoro ai nuovi tesserati.