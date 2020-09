Tragedia di via Pasteur, indagato per omicidio stradale l’uomo che ha investito Migliano

Bordighera. E’ indagato per omicidio stradale il settantenne della zona alla guida della Fiat Seicento che intorno alle 21 di ieri ha investito e ucciso Salvatore Migliano, 81 anni, ex marinaio e giostraio conosciutissimo a Bordighera, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Pasteur, all’angolo di via Defisiu. Il conducente dell’auto, in stato di choc, è stato ascoltato dai carabinieri della Città delle Palme, che hanno compiuto accertamenti per ricostruire l’incidente. A bordo della Seicento c’era anche una donna.

Un atto dovuto, quello degli inquirenti nei confronti dell’anziano conducente che, quando si è accorto della presenza di Migliano in strada ha anche tentato di frenare, ma non ha potuto evitare l’uomo, travolgendolo. Sull’asfalto, sono rimasti i segni degli pneumatici per circa tre metri, fino alle strisce pedonali da dove l’ex giostraio, che era uscito per gettare l’immondizia con un carrello della spesa, è stato sbalzato a terra, dove è rimasto inerme.

L’autorità giudiziaria ha consegnato la salma alla famiglia: non è stata disposta l’autopsia.