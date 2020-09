Vallecrosia. «Con estremo piacere la mia maggioranza ieri ha ricevuto Giovanni Toti e Marco Scajola, una visita per rafforzare una collaborazione efficace tra enti – afferma il sindaco Armando Biasi – Per un Sindaco sapere di avere un Presidente Regionale vicino al Territorio con i suoi assessori, in questo caso l’assessore Marco Scajola, stimola e valorizza l’enorme sforzo di programmazione e progettazione di Vallecrosia. Sicuramente è stata l’occasione di fare un primo bilancio del rapporto di collaborazione con il Presidente Toti e la sua squadra.

Sul tavolo di lavoro abbiamo fatto esposto i progetti finanziati come la nuova scuola, la “passeggiata d’amare”, la rigenerazione urbana. Abbiamo presentato anche nuovi progetti che vedranno la nostra città in prima linea per lo sviluppo e la sicurezza del territorio: la messa in sicurezza del nostro torrente Verbone e il completamento del water Front con il Comune di Camporosso sono i primi due obbiettivi. In questa campagna elettorale come già anticipato in un altra intervista la nostra amministrazione sarà al fianco del Presidente Toti».