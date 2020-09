Tentato omicidio a Vallebona, resta in carcere Ylenia Sofrà

Imperia. Resta al momento in carcere a Pontedecimo Ylenia Sofrà, 29 anni: la donna di Bordighera accusata di tentato omicidio per aver accoltellato al petto il proprio compagno, Bruno C., 41 anni, al culmine di una lite avvenuta nell’appartamento affittato dalla coppia a Vallebona. Il gip del tribunale di Imperia, Paolo Luppi, ha convalidato stamane l’arrestato, disponendo la custodia in carcere per la 29enne, arrestata nella notte tra il 30 e il 31 agosto dai carabinieri di Bordighera.

Sofrà ha risposto, anche se in modo confuso, alle domande poste dal giudice nel corso dell’interrogatorio. Al gip ha detto di non aver fatto uso di sostanze stupefacenti e neppure di alcolici, ripetendo quello che già ieri aveva dichiarato all’avvocato: «E’ stato un errore».

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina con il quale ha colpito il convivente al petto in camera da letto nel cuore della notte. I motivi della lite culminata con il ferimento dell’uomo andrebbero ricercati nell’ambito dei motivi familiari.

Bruno C. è ancora ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, dove lunedì scorso è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento.