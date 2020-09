Tentato omicidio a Vallebona, mercoledì l’udienza di convalida dell’arresto di Ylenia Sofrà

Vallebona. Avverrà domani in collegamento con il gip Paolo Luppi di Imperia, dalla sezione femminile del carcere genovese di Pontedecimo, l’udienza di convalida dell’arresto di Ylenia Sofrà, 29 anni: la donna di Bordighera, che nella notte tra il 30 e il 31 agosto ha accoltellato il proprio compagno, Bruno C., 41 anni, nell’appartamento in cui i due vivevano a Vallebona.

La giovane accusata di tentato omicidio, difesa dall’avvocato Daniela Bruno, in videoconferenza con il gip potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Anche se non è esclusa la possibilità che risponda alle domande del giudice.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza di reato, al culmine di una lite avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo il convivente al petto in camera da letto.