Taggia, prendono il via i corsi formativi Punto Donna

Taggia. Si avvisa la cittadinanza che sono in avvio le giornate formative per le volontarie del Punto Donna. Divise in otto incontri garantiranno alle volontarie conoscenze tecniche fornite loro da professionisti del settore per una formazione a titolo gratuito.

E’ tutto questo a sostegno del mondo femminile e di quello che lo circonda. Il primo incontro si svolgerà il 29 settembre, alle 19 presso la sala polivalente del Comune di Taggia. Si inizierà con la trattazione del Codice Rosso ad un anno dalla sua nascita. Il relatore sarà l’avvocato Modaffari.

Durante le altre giornate formative verranno affrontati temi importanti come i problemi legati alla nutrizione, all’isolamento degli anziani, alla violenza di genere, al rapporto genitori/figli.

Per partecipare sarà necessario compilare un modulo di iscrizione presso la sede del Punto Donna, via San Francesco 203, martedì 8 settembre dalle 18 alle 19 (posti max 15).